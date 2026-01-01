La Dichiarazione delle Previsioni di Primavera è il secondo annuncio del bilancio del Regno Unito fatto dal Cancelliere del Tesoro, che viene normalmente fatto a marzo, un mese prima dell'inizio del nuovo anno finanziario (che si verifica il 5 aprile). È anche conosciuto tra gli economisti come il "mini-Budget".

La dichiarazione riflette i redditi e le spese di tutti i dipartimenti, ministeri, servizi e programmi statali. La dichiarazione di bilancio iniziale viene annunciata in autunno, consentendo di ricevere importanti entrate fiscali prima dell'inizio dell'esercizio finanziario (che si verifica il 5 aprile).

Il documento è sviluppato dal Tesoro. Le entrate di bilancio sono principalmente costituite da tasse e dazi doganali e le spese del settore pubblico rappresentano la quantità di fondi necessari per finanziare le attività di ministeri e dipartimenti, in conformità con la politica statale approvata.

Le spese previste per il settore pubblico sono approvate dal Parlamento mediante votazione. Le decisioni di budget di solito sono correlate alle domande iniziali. Prima dell'adozione del bilancio, i dipartimenti inviano le loro domande di finanziamento al Tesoro. Le previsioni di bilancio di primavera di solito contengono emendamenti alla versione autunnale.

Le previsioni di Bilancio di primavera sono annunciate dal Cancelliere del Tesoro. Questo evento è tradizionalmente monitorato da economisti e analisti, ma raramente causa volatilità nelle quotazioni della sterlina britannica.