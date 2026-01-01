춘계 예산 성명서는 통상 3월에 이뤄지는 재무부총리가 새 회계연도의 시작(4월 5일 발생)을 한 달 앞두고 만든 두 번째 영국 예산안 발표입니다. 경제학자들 사이에서는 "미니 예산"으로도 알려져 있습니다.

이 성명은 모든 부서, 부처, 서비스 및 주 프로그램의 수입과 지출을 반영합니다. 최초 예산결산서는 가을에 발표되므로, 회계연도 개시(4월 5일 발생) 이전에 주요 세수를 수령할 수 있습니다.

그 문서는 재무부에 의해 개발됩니다. 예산수입은 주로 세금과 관세 등으로 구성되며, 공공부문 지출은 승인된 국가정책에 따라 각 부처의 활동에 필요한 재원 규모를 나타냅니다.

계획된 공공 부문 지출은 투표를 통해 의회에서 승인됩니다. 예산 결정은 대개 초기 애플리케이션과 관련이 있습니다. 예산이 채택되기 전에 각 부처는 재무부에 자금 지원 신청서를 보냅니다. 봄 예산 예측에는 대개 가을 버전에 대한 수정이 포함되어 있습니다.

봄 예산 예측은 재무부 장관이 발표합니다. 이 이벤트는 전통적으로 경제학자 및 분석가들이 모니터링하지만 영국 파운드화 시세의 변동성을 야기하는 경우는 거의 없습니다.