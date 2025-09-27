La Decisione sui Tassi di Interesse della Banca di Corea (BOK) è presa dal Monetary Policy Board e viene pubblicata immediatamente dopo la riunione. La decisione sui tassi di interesse è uno degli eventi economici sudcoreani più importanti. La crescita dei tassi di interesse porta ad un aumento del won sudcoreano, mentre una diminuzione del tasso di interesse diminuisce il KRW.

Ultimi valori: