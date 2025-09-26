Calendrier économique
Décision de la Banque de Corée sur les taux d’intérêt (Bank of Korea Interest Rate Decision)
|Bas
|2.50%
|
2.50%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
2.50%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La décision de la Banque de Corée (BOK) sur les taux d’intérêt est prise par le Conseil de politique monétaire et est publiée immédiatement après la réunion. La décision sur les taux d’intérêt est l’un des événements économiques sud-coréens les plus importants. La croissance des taux d’intérêt entraîne une hausse du won sud-coréen, tandis qu’une baisse du taux d’intérêt diminue le KRW.
Dernières valeurs:
données réelles
