南非居民消费价格指数(CPI)月率m/m (South Africa Consumer Price Index (CPI) m/m)
国家：
南非
ZAR, 南非兰特
部门：
价格
|低级别
|-0.1%
|0.3%
|
0.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.3%
|
-0.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
居民消费价格指数(CPI)月率m/m反映了与上一月份相比，在指定月份南非商品和服务价格的变化。CPI反映的是家庭角度的价格变化，也就是商品和服务的最终消费者。
该指数是根据固定的消费者篮子中商品和服务价值的变化来计算的。代表家庭支出的商品和服务包括在消费篮子中。该篮子会时常进行修改。目前，它包括12类商品和服务，例如食品和饮料、服装、家用电器、交通运输和教育服务等。商品和服务的权重不同，反映了相关支出在最终消费支出的份额。权重每隔4-5年就会调整一次。
居民消费价格指数是衡量通货膨胀的重要指标之一。高于预期的数值被视为对ZAR报价有利，而低于预期的数值则被视为不利。
最后值:
真实值
预测值
"南非居民消费价格指数(CPI)月率m/m (South Africa Consumer Price Index (CPI) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-0.1%
0.3%
0.1%
10月 2025
0.1%
0.2%
0.2%
9月 2025
0.2%
-0.1%
-0.1%
8月 2025
-0.1%
0.5%
0.9%
7月 2025
0.9%
0.8%
0.3%
6月 2025
0.3%
-0.4%
0.2%
5月 2025
0.2%
0.3%
0.3%
4月 2025
0.3%
0.5%
0.4%
3月 2025
0.4%
1.0%
0.9%
2月 2025
0.9%
0.7%
0.3%
1月 2025
0.3%
0.9%
1.0%
12月 2024
1.0%
0.0%
0.0%
11月 2024
0.0%
-1.1%
-0.1%
10月 2024
-0.1%
0.3%
0.1%
9月 2024
0.1%
0.1%
8月 2024
0.1%
0.4%
7月 2024
0.4%
0.1%
6月 2024
0.1%
0.2%
5月 2024
0.2%
0.3%
4月 2024
0.3%
0.4%
0.8%
3月 2024
0.8%
1.3%
1.0%
2月 2024
1.0%
1.0%
0.1%
1月 2024
0.1%
-0.5%
0.0%
12月 2023
0.0%
0.4%
-0.1%
11月 2023
-0.1%
0.2%
0.9%
10月 2023
0.9%
1.0%
0.6%
9月 2023
0.6%
0.0%
0.3%
8月 2023
0.3%
0.1%
0.9%
7月 2023
0.9%
1.0%
0.2%
6月 2023
0.2%
0.8%
0.2%
5月 2023
0.2%
0.3%
0.4%
4月 2023
0.4%
0.6%
1.0%
3月 2023
1.0%
1.4%
0.7%
2月 2023
0.7%
0.2%
-0.1%
1月 2023
-0.1%
0.2%
0.4%
12月 2022
0.4%
0.5%
0.3%
11月 2022
0.3%
0.7%
0.4%
10月 2022
0.4%
0.3%
0.1%
9月 2022
0.1%
0.1%
0.2%
8月 2022
0.2%
0.8%
1.5%
7月 2022
1.5%
0.9%
1.1%
6月 2022
1.1%
0.3%
0.7%
5月 2022
0.7%
0.0%
0.6%
4月 2022
0.6%
0.4%
1.0%
3月 2022
1.0%
0.6%
0.6%
2月 2022
0.6%
0.5%
0.2%
1月 2022
0.2%
0.2%
0.6%
12月 2021
0.6%
0.2%
0.5%
11月 2021
0.5%
0.4%
0.2%
10月 2021
0.2%
0.2%
0.2%
