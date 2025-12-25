Индекс потребительских цен м/м (CPI m/m) отражает изменение цен на товары и услуги в ЮАР в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Индекс потребительских цен демонстрирует изменение с точки зрения домохозяйств, которые являются конечными потребителями товаров и услуг.

Индекс рассчитывается как изменение в стоимости товаров и услуг из фиксированной потребительской корзины. Для включения в корзину выбираются определенные товары и услуги, репрезентативные для расходов домохозяйств. Состав корзины время от времени пересматривается. Сейчас в нее включены 12 категорий товаров и услуг, среди которых продукты питания и напитки, одежда, бытовая техника, транспорт и пр. Товарам и услугам из корзины присваиваются веса в соответствии с их долей в общем потреблении домохозяйств. Эти веса пересматриваются каждые 4-5 лет.

Индекс потребительских цен — ключевой показатель инфляции. Значение индекса потребительских цен выше ожидаемого считается благоприятным для котировок ZAR, а значение ниже - неблагоприятным.

График последних значений: