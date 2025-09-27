CalendarioSezioni

Indice dei Termini di Commercio Nuova Zelanda t/t (New Zealand Terms of Trade Index q/q)

Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Statistiche Nuova Zelanda (Statistics New Zealand)
Prezzi
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
L'Indice dei Termini di Commercio della Nuova Zelanda t/t riflette il rapporto tra i prezzi delle merci esportate e importate. L'indice è calcolato come variazione di valore trimestre su trimestre. Poiché l'economia della Nuova Zelanda è fortemente dipendente dalle esportazioni, letture superiori alle attese possono influenzare positivamente le quotazioni in dollari neozelandesi.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
4.1%
0.1%
1.9%
1 Q 2025
1.9%
-0.3%
3.2%
4 Q 2024
3.1%
4.3%
2.5%
3 Q 2024
2.4%
3.8%
2.1%
2 Q 2024
2.0%
1.7%
5.1%
1 Q 2024
5.1%
-3.9%
-7.8%
4 Q 2023
-7.7%
0.5%
-0.6%
3 Q 2023
-0.6%
0.1%
0.3%
2 Q 2023
0.4%
0.2%
-1.5%
1 Q 2023
-1.5%
-0.2%
1.5%
4 Q 2022
1.8%
-0.2%
-3.9%
3 Q 2022
-3.4%
-0.1%
-2.3%
2 Q 2022
-2.4%
0.1%
0.6%
1 Q 2022
0.5%
-0.1%
-0.9%
4 Q 2021
-1.0%
-0.3%
0.4%
3 Q 2021
0.7%
-0.5%
3.2%
2 Q 2021
3.3%
-0.7%
0.1%
1 Q 2021
0.1%
-1.1%
1.5%
4 Q 2020
1.3%
-0.7%
-4.7%
3 Q 2020
-4.7%
0.2%
2.4%
2 Q 2020
2.5%
0.2%
-0.6%
1 Q 2020
-0.7%
0.3%
2.8%
4 Q 2019
2.6%
0.8%
1.7%
3 Q 2019
1.9%
0.2%
1.4%
2 Q 2019
1.6%
0.0%
1.0%
1 Q 2019
1.0%
1.8%
-3.2%
4 Q 2018
-3.0%
0.2%
-0.1%
3 Q 2018
-0.3%
-1.0%
0.4%
2 Q 2018
0.6%
-2.0%
1 Q 2018
-1.9%
1.5%
4 Q 2017
0.8%
1.3%
3 Q 2017
0.7%
1.4%
2 Q 2017
1.5%
3.9%
1 Q 2017
5.1%
5.8%
4 Q 2016
5.7%
-1.1%
3 Q 2016
-1.8%
-2.5%
2 Q 2016
-2.1%
4.1%
1 Q 2016
4.4%
-2.0%
4 Q 2015
-2.0%
-3.8%
3 Q 2015
-3.7%
1.5%
2 Q 2015
1.3%
1.2%
1 Q 2015
1.5%
-2.3%
4 Q 2014
-1.9%
-4.4%
3 Q 2014
-4.5%
0.3%
2 Q 2014
0.1%
1.8%
1 Q 2014
1.8%
2.3%
4 Q 2013
2.5%
7.5%
3 Q 2013
7.5%
4.9%
2 Q 2013
4.7%
4.1%
1 Q 2013
4.2%
-1.3%
12
