L'Indice dei Termini di Commercio della Nuova Zelanda t/t riflette il rapporto tra i prezzi delle merci esportate e importate. L'indice è calcolato come variazione di valore trimestre su trimestre. Poiché l'economia della Nuova Zelanda è fortemente dipendente dalle esportazioni, letture superiori alle attese possono influenzare positivamente le quotazioni in dollari neozelandesi.

