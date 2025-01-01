RBNZ Basın Toplantısı, Yeni Zelanda regülatörünün ana PR etkinliğidir. Basın Konferansı sırasında, Merkez Bankası Başkanı veya Başkan Vekili, para politikası ile ilgili kararları, ekonomik kalkınma beklentileri hakkındaki görüşlerini açıklamakta ve soruları cevaplamaktadır. Regülatörün açıklamaları, para politikasının yaklaşmakta olan sıkılaşmasına dair bazı ipuçları içeriyorsa, bu durum NZD fiyatları üzerinde kısa vadeli olumlu bir etki oluşturabilir.