Conferenza Stampa RBNZ è il principale evento di pubbliche relazioni del regolatore neozelandese. Durante la Conferenza Stampa, il Governatore o il Vice Governatore della Reserve Bank spiega le decisioni riguardanti la politica monetaria, descrive le loro opinioni sulle prospettive di sviluppo economico e risponde alle domande. Se le dichiarazioni del regolatore contengono alcuni indizi sull'imminente inasprimento della politica monetaria, ciò potrebbe avere un impatto positivo a breve termine sulle quotazioni NZD.