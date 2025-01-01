Пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии (RBNZ Press Conference) — основная форма информационного взаимодействия руководства регулятора Новой Зеландии с общественностью. Во время пресс-конференций председатель Резервного Банка Новой Зеландии или его заместитель разъясняют решения по монетарной политике, описывают свое мнение о перспективах развития экономики и отвечают на вопросы. Если из заявлений руководства регулятора можно сделать вывод о скором ужесточении денежно-кредитной политики, это краткосрочно влияет на рост новозеландского доллара.