La Rueda de Prensa del RBNZ es el principal evento en lo que respecta a las relaciones públicas del regulador neozelandés. Durante la rueda de prensa, el gobernador o vicegobernador del Banco de la Reserva explica las decisiones relativas a la política monetaria, describe sus opiniones sobre las perspectivas del desarrollo económico y responde a las preguntas de ls presentes. Si las declaraciones del regulador contienen alguna sugerencia sobre un próximo endurecimiento de la política monetaria, este hecho puede tener un impacto positivo a corto plazo en las cotizaciones del dólar neozelandés.