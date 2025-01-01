A Coletiva de Imprensa do Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ Press Conference) é a principal forma de troca de informações entre a administração do regulador da Nova Zelândia e o público. Durante a conferência de imprensa o presidente do Banco da Reserva da Nova Zelândia ou seu vice explica as decisões sobre política monetária, descreve seus pontos de vista sobre as perspectivas de desenvolvimento econômico e respondem a perguntas. Se, a partir das declarações, for possível concluir sobre as perspectivas de iminente aperto monetário, isto terá um impacto a curto prazo sobre o dólar neozelandês.