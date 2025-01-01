Die RBNZ-Pressekonferenz ist die wichtigste Veranstaltung der neuseeländischen Regulierungsbehörde. Während der Pressekonferenz erläutert der Gouverneur der Zentralbank oder der stellvertretende Gouverneur Entscheidungen über die Geldpolitik, erläutert ihre Ansichten über die Aussichten auf die wirtschaftliche Entwicklung und beantwortet Fragen. Sollten die Aussagen der Regulierungsbehörde einige Hinweise auf die bevorstehende Straffung der Geldpolitik enthalten, kann dies kurzfristig positive Auswirkungen auf die NZD-Kurse haben.