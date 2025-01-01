La conférence de presse de la RBNZ est le principal événement de relations publiques du régulateur néo-zélandais. Au cours de la conférence de presse, le gouverneur ou le sous-gouverneur de la Banque de Réserve explique les décisions concernant la politique monétaire, décrit leurs points de vue sur les perspectives de développement économique et répond aux questions. Si les déclarations du régulateur comprennent des indices sur le resserrement prochain de la politique monétaire, cela pourrait avoir un impact favorable à court terme sur les cours du NZD.