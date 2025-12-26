新西兰经常账 (New Zealand Current Account)
国家：
新西兰
NZD, 新西兰元
部门：
交易
|低级别
|$-8.365 B
|$-4.124 B
|
$-1.297 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
新西兰经常账反映了整个报告月份的净贸易差额（进出口商品和服务的差额），海外投资的净收益和净转移支付。这个指标根据季节进行调整。该指标对新西兰元报价的影响可能会根据当前经济状况而有所变化。通常情况下，指标增长意味着对货币有利，因为海外住民需要购买新西兰元来支付商品或服务。
最后值:
真实值
预测值
"新西兰经常账 (New Zealand Current Account)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
$-8.365 B
$-4.124 B
$-1.297 B
2 Q 2025
$-0.970 B
$-3.495 B
$-0.709 B
1 Q 2025
$-2.324 B
$-4.883 B
$-6.799 B
4 Q 2024
$-7.037 B
$-9.707 B
$-10.839 B
3 Q 2024
$-10.581 B
$-9.750 B
$-4.700 B
2 Q 2024
$-4.826 B
$-4.711 B
$-3.825 B
1 Q 2024
$-4.359 B
$-6.513 B
$-7.975 B
4 Q 2023
$-7.837 B
$-9.278 B
$-10.974 B
3 Q 2023
$-11.465 B
$-6.340 B
$-4.652 B
2 Q 2023
$-4.208 B
$-3.907 B
$-4.662 B
1 Q 2023
$-5.215 B
$-5.808 B
$-10.065 B
4 Q 2022
$-9.458 B
$-8.780 B
$-11.401 B
3 Q 2022
$-10.205 B
$-8.638 B
$-5.423 B
2 Q 2022
$-5.224 B
$-7.746 B
$-6.502 B
1 Q 2022
$-6.143 B
$-7.836 B
$-7.340 B
4 Q 2021
$-7.261 B
$-5.663 B
$-8.248 B
3 Q 2021
$-8.300 B
$-3.376 B
$-1.536 B
2 Q 2021
$-1.396 B
$-0.915 B
$-3.189 B
1 Q 2021
$-2.895 B
$-0.765 B
$-2.590 B
4 Q 2020
$-2.695 B
$-2.129 B
$-3.620 B
3 Q 2020
$-3.521 B
$0.436 B
$1.909 B
2 Q 2020
$1.828 B
$0.244 B
$1.903 B
1 Q 2020
$1.557 B
$1.036 B
$-2.765 B
4 Q 2019
$-2.657 B
$-3.509 B
$-6.260 B
3 Q 2019
$-6.351 B
$-5.678 B
$-1.037 B
2 Q 2019
$-1.106 B
$-0.008 B
$0.721 B
1 Q 2019
$0.675 B
$1.477 B
$-3.492 B
4 Q 2018
$-3.256 B
$-3.490 B
$-6.175 B
3 Q 2018
$-6.149 B
$-4.263 B
$-1.631 B
2 Q 2018
$-1.620 B
$0.088 B
1 Q 2018
$0.182 B
$-2.745 B
4 Q 2017
$-2.770 B
$-4.680 B
3 Q 2017
$-4.680 B
$-0.620 B
2 Q 2017
$-0.620 B
$0.221 B
1 Q 2017
$0.244 B
$-2.415 B
4 Q 2016
$-2.335 B
$-5.029 B
3 Q 2016
$-4.890 B
$-0.930 B
2 Q 2016
$-0.945 B
$1.184 B
1 Q 2016
$1.306 B
$-2.894 B
4 Q 2015
$-2.614 B
$-4.750 B
3 Q 2015
$-4.750 B
$-1.174 B
2 Q 2015
$-1.220 B
$0.660 B
1 Q 2015
$0.660 B
$-3.170 B
4 Q 2014
$-3.190 B
$-5.010 B
3 Q 2014
$-5.020 B
$-1.060 B
2 Q 2014
$-1.081 B
$1.400 B
1 Q 2014
$1.400 B
$-1.430 B
4 Q 2013
$-1.510 B
$-4.780 B
3 Q 2013
$-4.880 B
$-1.250 B
2 Q 2013
$-1.250 B
$-0.660 B
