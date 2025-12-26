经济日历部分

意大利调和居民消费价格指数(HICP)年率y/y (Italy Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)

国家：
意大利
EUR, 欧元
源：
意大利国家统计局 (National Institute of Statistics)
部门：
价格
低级别 1.1% 1.1%
1.1%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
0.9%
1.1%
下次发布 实际值 预测值
以前
调和居民消费价格指数(HICP)年率y/y反映了与去年同月相比，在指定月份家庭最终消费的一篮子商品和服务的价格变化。意大利HICP数据由意大利国家统计局(ISTAT)根据欧洲通用规则收集，并在整个欧洲进行协调，以确保该指数在不同欧洲国家具有兼容性。

计算该指数时要考虑到一篮子商品和服务，这是根据每个国家的个别特点和这些国家为构成这个篮子的商品和服务的加权规则而构成的。不包括彩票和抽签("lotti")以及预测竞赛。该指数能够比较欧盟成员国之间的通货膨胀，是欧洲央行在确定货币政策时使用的一个关键指标。

还有两个其他消费价格指数，NIC和FOI，它们不同于调和居民消费价格指数(HIPC)在计算居民消费价格指数时所考虑的价格类型，换句话说，调和居民消费价格指数是指消费者实际支付的价格，而NIC（全社会的全国居民消费价格指数）和FOI（工人和雇员家庭的全国消费者价格指数）通常考虑全部销售价格。因此，例如，消费价格指数NIC和FOI考虑全部价格，而HICP在计算中使用的是考虑到折扣和促销的商品和服务价格。

关于调查，价格数据在销售点收集，代表了消费者参与进行购买的主要商业活动类型。

高于预期HICP年率y/y的数值通常被认为对欧元报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"意大利调和居民消费价格指数(HICP)年率y/y (Italy Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
1.1%
1.1%
1.1%
11月 2025 序言。
1.1%
1.3%
1.3%
10月 2025
1.3%
1.3%
1.3%
10月 2025 序言。
1.3%
1.7%
1.8%
9月 2025
1.8%
1.8%
1.8%
9月 2025 序言。
1.8%
1.6%
1.6%
8月 2025
1.6%
1.7%
1.7%
8月 2025 序言。
1.7%
1.7%
1.7%
7月 2025
1.7%
1.7%
1.7%
7月 2025 序言。
1.7%
2.2%
1.8%
6月 2025
1.8%
1.7%
1.7%
6月 2025 序言。
1.7%
1.5%
1.7%
5月 2025
1.7%
1.9%
1.9%
5月 2025 序言。
1.9%
2.1%
2.0%
4月 2025
2.0%
2.1%
2.1%
4月 2025 序言。
2.1%
2.2%
2.1%
3月 2025
2.1%
2.1%
2.1%
3月 2025 序言。
2.1%
1.5%
1.7%
2月 2025
1.7%
1.7%
1.7%
2月 2025 序言。
1.7%
2.0%
1.7%
1月 2025
1.7%
1.7%
1.7%
1月 2025 序言。
1.7%
1.2%
1.4%
12月 2024
1.4%
1.4%
1.4%
12月 2024 序言。
1.4%
1.4%
1.5%
11月 2024
1.5%
1.6%
1.6%
11月 2024 序言。
1.6%
1.3%
1.0%
10月 2024
1.0%
1.0%
1.0%
10月 2024 序言。
1.0%
0.8%
0.7%
9月 2024
0.7%
0.8%
0.8%
9月 2024 序言。
0.8%
1.1%
1.2%
8月 2024
1.2%
1.3%
1.3%
8月 2024 序言。
1.3%
1.3%
1.6%
7月 2024
1.6%
1.7%
1.7%
7月 2024 序言。
1.7%
0.9%
0.9%
6月 2024
0.9%
0.9%
0.9%
6月 2024 序言。
0.9%
0.8%
0.8%
5月 2024
0.8%
0.8%
0.8%
5月 2024 序言。
0.8%
0.2%
0.9%
4月 2024
0.9%
1.0%
1.0%
4月 2024 序言。
1.0%
2.0%
1.2%
3月 2024
1.2%
1.3%
1.3%
3月 2024 序言。
1.3%
0.5%
0.8%
2月 2024
0.8%
0.9%
0.9%
2月 2024 序言。
0.9%
0.4%
0.9%
1月 2024
0.9%
0.9%
0.9%
1月 2024 序言。
0.9%
-1.4%
0.5%
12月 2023
0.5%
0.6%
0.6%
12月 2023 序言。
0.6%
0.6%
11月 2023
0.6%
0.7%
0.7%
11月 2023 序言。
0.7%
0.3%
1.8%
123456
