Avustralya Merkez Bankası (RBA) Faiz Oranı Açıklaması, her RBA toplantısından sonra yılda 11 kez yayınlanır. Genellikle RBA Başkanı tarafından duyurulur.

Açıklama, bankanın faiz oranı kararı ve bu kararı etkileyen ekonomik koşullar hakkında bilgiler sağlar.

RBA Faiz Oranı Açıklaması, Avustralya doları fiyatlarında dalgalanmalara neden olabilir. Merkez bankası faiz oranı en önemli para politikası araçlarından biridir. Piyasada belirli bir takım koşullar oluştuğunda değiştirilir. Faiz oranındaki bir artış genellikle Avustralya dolarında artışa yol açar, faiz oranındaki bir düşüş ise ulusal para birimini zayıflatabilir.