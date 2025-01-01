Calendario Economico
Dichiarazione tariffaria della Reserve Bank of Australia (RBA) (Reserve Bank of Australia (RBA) Rate Statement)
La dichiarazione tariffaria della Reserve Bank of Australia (RBA) viene pubblicata 11 volte l'anno, dopo ogni riunione della RBA. Di solito è annunciato dal governatore della RBA.
La dichiarazione fornisce informazioni sulla decisione della banca sui tassi di interesse e sulla discussione delle condizioni economiche che hanno influenzato tale decisione.
La dichiarazione tariffaria della (RBA) può causare fluttuazioni delle quotazioni in dollari australiani. Il tasso di interesse della banca centrale è uno degli strumenti di politica monetaria più importanti. Viene modificato al verificarsi di un certo insieme di condizioni sul mercato. Un aumento del tasso di interesse di solito porta ad un aumento del dollaro australiano e una diminuzione può indebolire la valuta nazionale.