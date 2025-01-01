Заявление Резервного Банка Австралии по процентной ставке (RBA Rate Statement) публикуется 11 раз в год, сразу же после каждого заседания регулятора. Как правило, его зачитывает глава РБА.

В заявлении содержится информация о решении Совета по процентной ставке и обсуждение финансово-экономических условий, повлиявших на это решение.

Заявление регулятора по процентной ставке — событие, которое может сдвинуть котировки австралийского доллара. Процентная ставка центробанка — один из важнейших инструментов денежно-кредитной политики. Ее изменяют при наступлении определенного набора условий на рынке. Обычно рост процентной ставки приводит к росту курса австралийского доллара, а снижение — наоборот, к ослаблению национальной валюты.