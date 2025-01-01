DocumentazioneSezioni
InfoInteger

Ottiene il valore della specificata proprietà di tipo integer.

bool  InfoInteger(
   ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER  prop_id,     // ID proprietà
   long&                        var          // riferimento alla variabile
   ) const

Parametri

prop_id

[in] ID della proprietà di topo integer dall'enumerazione ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER.

var

[out]  Riferimento alla variabile di tipo long per piazzare i risultati.

Valore di ritorno

true – successo, false – incapace di ottenere i valori della proprietà.

Nota

L'ordine storico deve essere selezionato usando i metodi Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).