TradeModeDescription Gets the trade mode as a string. string TradeModeDescription() const Return Value Trade mode as a string.