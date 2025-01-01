문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBaseInitTickVolume 

InitTickVolume

TickVolume 시계열을 초기화합니다.

bool  InitTickVolume(
   CIndicators*  indicators    // 포인터
   )

Parameters

indicators

[in]  지표 및 시계열 모음에 대한 포인터.

반환 값

성공이면 true, 그렇지 않으면 false.

참고

TickVolume 시계열은 Expert Advisor가 첫 번째 초기화(그리고 시계열이 더 사용됨)에 정의된 심볼/타임프레임과 다른 심볼/타임프레임을 사용하는 경우에만 초기화됩니다.