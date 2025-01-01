DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCRect 

CRect

CRect bir dikdörtgen çizelge alanı sınıfıdır.

Açıklama

CRect bir alan sınıfıdır, dikdörtgenin sol-üst ve sağ-alt köşelerinin kartezyen koordinatlarıyla tanımlanır.

Bildirim

   class CRect

Başlık

   #include <Controls\Rect.mqh>

Sınıf Yöntemleri

Özellikler

 

Left

Sol-üst köşenin X koordinatını alır/ayarlar

Top

Sol-üst köşenin Y koordinatını alır/ayarlar

Right

Sağ-alt köşenin X koordinatını alır/ayarlar

Bottom

Sağ-alt köşenin Y koordinatını alır/ayarlar

Width

Genişlik değerini alır/ayarlar

Height

Yükseklik değerini alır/ayarlar

SetBound

CRect dikdörtgen alanını için yeni koordinatlar ayarlar

Move

CRect dikdörtgen alanının hareketi için yeni koordinatlar ayarlar

Shift

Crect dikdörtgen alanını göreli olarak hareket ettirir

Contains

Noktanın CRect dikdörtgen alanı içinde olup olmadığını kontrol eder

Ek yöntemler

 

Format

Alan koordinatlarını dizgi biçiminde alır

 