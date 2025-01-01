CRect
CRect bir dikdörtgen çizelge alanı sınıfıdır.
Açıklama
CRect bir alan sınıfıdır, dikdörtgenin sol-üst ve sağ-alt köşelerinin kartezyen koordinatlarıyla tanımlanır.
Bildirim
|
class CRect
Başlık
|
#include <Controls\Rect.mqh>
Sınıf Yöntemleri
|
Özellikler
|
|
Sol-üst köşenin X koordinatını alır/ayarlar
|
Sol-üst köşenin Y koordinatını alır/ayarlar
|
Sağ-alt köşenin X koordinatını alır/ayarlar
|
Sağ-alt köşenin Y koordinatını alır/ayarlar
|
Genişlik değerini alır/ayarlar
|
Yükseklik değerini alır/ayarlar
|
CRect dikdörtgen alanını için yeni koordinatlar ayarlar
|
CRect dikdörtgen alanının hareketi için yeni koordinatlar ayarlar
|
Crect dikdörtgen alanını göreli olarak hareket ettirir
|
Noktanın CRect dikdörtgen alanı içinde olup olmadığını kontrol eder
|
Ek yöntemler
|
|
Alan koordinatlarını dizgi biçiminde alır