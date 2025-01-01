DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCDateTime 

CDateTime

CDateTime, tarih ve zaman ile çalışmak için tasarlanmış bir yapıdır.

Açıklama

CDateTime yapısı, kontroller üzerinde tarih ve zaman işlemleri yapmak için MqlDateTime yapısından türetilmiştir.

Bildirim

   struct CDateTime

Başlık

   #include <Tools\DateTime.mqh>

Sınıf Yöntemleri

Özellikler

 

MonthName

Ay ismini alır

ShortMonthName

Ayın kısa ismini alır

DayName

Hafta gününün ismini alır

ShortDayName

Hafta gününün kısa ismini alır

DaysInMonth

Ay içindeki gün sayısını alır

Get/Set yöntemleri

 

DateTime

Tarih ve zaman bilgisini alır/ayarlar

Date

Tarihi ayarlar

Time

Zamanı ayarlar

Sec

Saniye değerini ayarlar

Min

Dakika değerini ayarlar

Hour

Saat değerini ayarlar

Day

Gün değerini ayarlar

Mon

Ay değerini ayarlar

Year

Yıl değerini ayarlar

Ek yöntemler

 

SecDec

Belirtilen sayıda saniye çıkarır

SecInc

Belirtilen sayıda saniye ekler

MinDec

Belirtilen sayıda dakika çıkarır

MinInc

Belirtilen sayıda dakika ekler

HourDec

Belirtilen sayıda saat çıkarır

HourInc

Belirtilen sayıda saat ekler

DayDec

Belirtilen sayıda gün çıkarır

DayInc

Belirtilen sayıda gün ekler

MonDec

Belirtilen sayıda ay çıkarır

MonInc

Belirtilen sayıda ay ekler

YearDec

Belirtilen sayıda yıl çıkarır

YearInc

Belirtilen sayıda yıl ekler

 