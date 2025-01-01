- MonthName
CDateTime
CDateTime, tarih ve zaman ile çalışmak için tasarlanmış bir yapıdır.
Açıklama
CDateTime yapısı, kontroller üzerinde tarih ve zaman işlemleri yapmak için MqlDateTime yapısından türetilmiştir.
Bildirim
|
struct CDateTime
Başlık
|
#include <Tools\DateTime.mqh>
Sınıf Yöntemleri
|
Özellikler
|
|
Ay ismini alır
|
Ayın kısa ismini alır
|
Hafta gününün ismini alır
|
Hafta gününün kısa ismini alır
|
Ay içindeki gün sayısını alır
|
Get/Set yöntemleri
|
|
Tarih ve zaman bilgisini alır/ayarlar
|
Tarihi ayarlar
|
Zamanı ayarlar
|
Saniye değerini ayarlar
|
Dakika değerini ayarlar
|
Saat değerini ayarlar
|
Gün değerini ayarlar
|
Ay değerini ayarlar
|
Yıl değerini ayarlar
|
Ek yöntemler
|
|
Belirtilen sayıda saniye çıkarır
|
Belirtilen sayıda saniye ekler
|
Belirtilen sayıda dakika çıkarır
|
Belirtilen sayıda dakika ekler
|
Belirtilen sayıda saat çıkarır
|
Belirtilen sayıda saat ekler
|
Belirtilen sayıda gün çıkarır
|
Belirtilen sayıda gün ekler
|
Belirtilen sayıda ay çıkarır
|
Belirtilen sayıda ay ekler
|
Belirtilen sayıda yıl çıkarır
|
Belirtilen sayıda yıl ekler