MQL5 ReferenceWorking with databasesDatabaseTransactionRollback
DatabaseTransactionRollback
Rolls back transactions.
bool DatabaseTransactionRollback(
Parameters
database
[in] Database handle received in DatabaseOpen().
Return true if successful, otherwise false. To get the error code, use GetLastError(), the possible responses are:
- ERR_INTERNAL_ERROR (4001) – critical runtime error;
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – sql parameter contains an empty string;
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) – insufficient memory;
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – error converting a request into a UTF-8 string;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – internal database error;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – invalid database handle;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) – request execution error.
Note
DatabaseTransactionRollback() call cancels all transactions executed after calling the DatabaseTransactionBegin() function. The DatabaseTransactionRollback() function is necessary for rolling back changes in a database in case errors occur when executing a transaction.
See also
DatabaseExecute, DatabasePrepare, DatabaseTransactionBegin, DatabaseTransactionCommit