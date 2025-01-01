- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseReadBind
Bir sonraki kayda gider ve verileri yapıya okur.
|
bool DatabaseReadBind(
Parametreler
request
[in] DatabasePrepare()'da oluşturulan isteğin tanıtıcı değeri.
struct_object
[out] Geçerli kayıttaki verilerin okunacağı yapıya olan referans. Yapı üye olarak yalnızca sayısal tiplere ve/veya dizgelere (dizilere izin verilmez) sahip olmalı ve ayrıca yapı türetilmiş olamaz.
Geri dönüş değeri
Başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – tablo adı belirtilmedi (boş dizge veya NULL);
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – istek UTF-8 dizgesine dönüştürülürken hata oluştu;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – dahili veritabanı hatası;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – geçersiz veritabanı tanıtıcı değeri;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) – istek yürütme hatası;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – tablo yok (bir hata değil, normal sona erme).
Not
struct_object yapısındaki alan sayısı DatabaseColumnsCount() değerini geçmemelidir. Eğer struct_object yapısındaki alan sayısı, kayıttaki alan sayısından azsa, kısmi okuma gerçekleştirilir. Kalan veriler, ilişkili DatabaseColumnText(), DatabaseColumnInteger() ve diğer fonksiyonlar kullanılarak açıkça elde edilebilir.
Örnek:
|
struct Person
Ayrıca bakınız