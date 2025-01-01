DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıVeritabanlarıyla çalışmaDatabaseReadBind 

DatabaseReadBind

Bir sonraki kayda gider ve verileri yapıya okur.

bool  DatabaseReadBind(
   int    request,     // DatabasePrepare'da oluşturulan isteğin tanıtıcı değeri
   void&  struct_object       // kaydı okumak için yapıya olan referans
   );

Parametreler

request

[in] DatabasePrepare()'da oluşturulan isteğin tanıtıcı değeri.

struct_object

[out]  Geçerli kayıttaki verilerin okunacağı yapıya olan referans. Yapı üye olarak yalnızca sayısal tiplere ve/veya dizgelere (dizilere izin verilmez) sahip olmalı ve ayrıca yapı türetilmiş olamaz.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:

  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               –  tablo adı belirtilmedi (boş dizge veya NULL);
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  – istek UTF-8 dizgesine dönüştürülürken hata oluştu;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              – dahili veritabanı hatası;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)    – geçersiz veritabanı tanıtıcı değeri;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)                –  istek yürütme hatası;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)    – tablo yok (bir hata değil, normal sona erme).

 

Not

struct_object yapısındaki alan sayısı DatabaseColumnsCount() değerini geçmemelidir. Eğer struct_object yapısındaki alan sayısı, kayıttaki alan sayısından azsa, kısmi okuma gerçekleştirilir. Kalan veriler, ilişkili DatabaseColumnText(), DatabaseColumnInteger() ve diğer fonksiyonlar kullanılarak açıkça elde edilebilir.

Örnek:

struct Person
  {
   int               id;
   string            name;
   int               age;
   string            address;
   double            salary;
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   int db;
   string filename="company.sqlite";
//--- open
   db=DatabaseOpen(filenameDATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE |DATABASE_OPEN_COMMON);
   if(db==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("DB: "filename" open failed with code "GetLastError());
      return;
     }
//--- if the table COMPANY exists then drop the table
   if(DatabaseTableExists(db"COMPANY"))
     {
      //--- delete the table
      if(!DatabaseExecute(db"DROP TABLE COMPANY"))
        {
         Print("Failed to drop table COMPANY with code "GetLastError());
         DatabaseClose(db);
         return;
        }
     }
//--- create table
   if(!DatabaseExecute(db"CREATE TABLE COMPANY("
                       "ID INT PRIMARY KEY     NOT NULL,"
                       "NAME           TEXT    NOT NULL,"
                       "AGE            INT     NOT NULL,"
                       "ADDRESS        CHAR(50),"
                       "SALARY         REAL );"))
     {
      Print("DB: "filename" create table failed with code "GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
 
//--- insert data
   if(!DatabaseExecute(db"INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (1, 'Paul', 32, 'California', 25000.00 ); "
                       "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (2, 'Allen', 25, 'Texas', 15000.00 ); "
                       "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (3, 'Teddy', 23, 'Norway', 20000.00 );"
                       "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (4, 'Mark', 25, 'Rich-Mond ', 65000.00 );"))
     {
      Print("DB: "filename" insert failed with code "GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
 
//--- prepare the request
   int request=DatabasePrepare(db"SELECT * FROM COMPANY WHERE SALARY>15000");
   if(request==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("DB: "filename" request failed with code "GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
//--- print records
   Person person;
   Print("Persons with salary > 15000:");
   for(int i=0DatabaseReadBind(requestperson); i++)
      Print(i":  "person.id" "person.name" "person.age" "person.address" "person.salary);
//--- delete request after use
   DatabaseFinalize(request);
 
   Print("Some statistics:");
//--- prepare new request about total salary
   request=DatabasePrepare(db"SELECT SUM(SALARY) FROM COMPANY");
   if(request==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("DB: "filename" request failed with code "GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
   while(DatabaseRead(request))
     {
      double total_salary;
      DatabaseColumnDouble(request0total_salary);
      Print("Total salary="total_salary);
     }
//--- delete request after use
   DatabaseFinalize(request);
 
//--- prepare new request about average salary
   request=DatabasePrepare(db"SELECT AVG(SALARY) FROM COMPANY");
   if(request==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("DB: "filename" request failed with code "GetLastError());
      ResetLastError();
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
   while(DatabaseRead(request))
     {
      double aver_salary;
      DatabaseColumnDouble(request0aver_salary);
      Print("Average salary="aver_salary);
     }
//--- delete request after use
   DatabaseFinalize(request);
 
//--- close database
   DatabaseClose(db);
  }
//+-------------------------------------------------------------------
/*
Output:
Persons with salary > 15000:
0:  1 Paul 32 California 25000.0
1:  3 Teddy 23 Norway 20000.0
2:  4 Mark 25 Rich-Mond  65000.0
Some statistics:
Total salary=125000.0
Average salary=31250.0
*/

Ayrıca bakınız

DatabasePrepare, DatabaseRead