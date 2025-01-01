DatabaseReadBind

Bir sonraki kayda gider ve verileri yapıya okur.

bool DatabaseReadBind(

int request,

void& struct_object

);

Parametreler

request

[in] DatabasePrepare()'da oluşturulan isteğin tanıtıcı değeri.

struct_object

[out] Geçerli kayıttaki verilerin okunacağı yapıya olan referans. Yapı üye olarak yalnızca sayısal tiplere ve/veya dizgelere (dizilere izin verilmez) sahip olmalı ve ayrıca yapı türetilmiş olamaz.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false olarak geri döner. Hata kodunu almak için GetLastError() kullanın, olası yanıtlar şunlardır:

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – tablo adı belirtilmedi (boş dizge veya NULL);

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – istek UTF-8 dizgesine dönüştürülürken hata oluştu;

ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – dahili veritabanı hatası;

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – geçersiz veritabanı tanıtıcı değeri;

ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) – istek yürütme hatası;

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – tablo yok (bir hata değil, normal sona erme).

Not

struct_object yapısındaki alan sayısı DatabaseColumnsCount() değerini geçmemelidir. Eğer struct_object yapısındaki alan sayısı, kayıttaki alan sayısından azsa, kısmi okuma gerçekleştirilir. Kalan veriler, ilişkili DatabaseColumnText(), DatabaseColumnInteger() ve diğer fonksiyonlar kullanılarak açıkça elde edilebilir.

Örnek:

struct Person

{

int id;

string name;

int age;

string address;

double salary;

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

int db;

string filename="company.sqlite";

//--- open

db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE |DATABASE_OPEN_COMMON);

if(db==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " open failed with code ", GetLastError());

return;

}

//--- if the table COMPANY exists then drop the table

if(DatabaseTableExists(db, "COMPANY"))

{

//--- delete the table

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE COMPANY"))

{

Print("Failed to drop table COMPANY with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- create table

if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE COMPANY("

"ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,"

"NAME TEXT NOT NULL,"

"AGE INT NOT NULL,"

"ADDRESS CHAR(50),"

"SALARY REAL );"))

{

Print("DB: ", filename, " create table failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- insert data

if(!DatabaseExecute(db, "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (1, 'Paul', 32, 'California', 25000.00 ); "

"INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (2, 'Allen', 25, 'Texas', 15000.00 ); "

"INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (3, 'Teddy', 23, 'Norway', 20000.00 );"

"INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (4, 'Mark', 25, 'Rich-Mond ', 65000.00 );"))

{

Print("DB: ", filename, " insert failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- prepare the request

int request=DatabasePrepare(db, "SELECT * FROM COMPANY WHERE SALARY>15000");

if(request==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " request failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- print records

Person person;

Print("Persons with salary > 15000:");

for(int i=0; DatabaseReadBind(request, person); i++)

Print(i, ": ", person.id, " ", person.name, " ", person.age, " ", person.address, " ", person.salary);

//--- delete request after use

DatabaseFinalize(request);



Print("Some statistics:");

//--- prepare new request about total salary

request=DatabasePrepare(db, "SELECT SUM(SALARY) FROM COMPANY");

if(request==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " request failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

while(DatabaseRead(request))

{

double total_salary;

DatabaseColumnDouble(request, 0, total_salary);

Print("Total salary=", total_salary);

}

//--- delete request after use

DatabaseFinalize(request);



//--- prepare new request about average salary

request=DatabasePrepare(db, "SELECT AVG(SALARY) FROM COMPANY");

if(request==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " request failed with code ", GetLastError());

ResetLastError();

DatabaseClose(db);

return;

}

while(DatabaseRead(request))

{

double aver_salary;

DatabaseColumnDouble(request, 0, aver_salary);

Print("Average salary=", aver_salary);

}

//--- delete request after use

DatabaseFinalize(request);



//--- close database

DatabaseClose(db);

}

//+-------------------------------------------------------------------

/*

Output:

Persons with salary > 15000:

0: 1 Paul 32 California 25000.0

1: 3 Teddy 23 Norway 20000.0

2: 4 Mark 25 Rich-Mond 65000.0

Some statistics:

Total salary=125000.0

Average salary=31250.0

*/

Ayrıca bakınız

DatabasePrepare, DatabaseRead