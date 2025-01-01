DocumentationSections
Gets the number of fields in a request.

int  DatabaseColumnsCount(
   int  request      // request handle received in DatabasePrepare
   );

[in]  Request handle received in DatabasePrepare().

Number of fields or -1 in case of an error. To get the error code, use GetLastError(), the possible responses are:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - invalid request handle.

There is no need to call the DatabaseRead() function to get the number of fields of a request created in DatabasePrepare(). For the remaining DatabaseColumnXXX() functions, DatabaseRead() should be preliminarily called.

