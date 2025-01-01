MQL5 ReferenceWorking with databasesDatabaseColumnsCount
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseColumnsCount
Gets the number of fields in a request.
|
int DatabaseColumnsCount(
Parameters
request
[in] Request handle received in DatabasePrepare().
Return Value
Number of fields or -1 in case of an error. To get the error code, use GetLastError(), the possible responses are:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - invalid request handle.
Note
There is no need to call the DatabaseRead() function to get the number of fields of a request created in DatabasePrepare(). For the remaining DatabaseColumnXXX() functions, DatabaseRead() should be preliminarily called.
See also