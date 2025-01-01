MQL5 ReferansıSabitler, Sayımlar ve YapılarHata ve Uyarı Kodları
Bu bölüm şu tarifleri içermektedir:
- Alım-satım sunucusunun dönüş kodları – OrderSend() fonksiyonu ile gönderilen alım-satım isteğinin analiz sonuçları;
- Derleyici Uyarıları – derleme sırasında görünen uyarı mesajlarının kodları (hata değil);
- Derleme hataları – başarısız bir derleme girişimindeki hata mesajlarının kodları;
- Çalışma zamanı hataları – GetLastError() fonksiyonu kullanılarak elde edilen, MQL5 programlarının performanslarındaki hata kodları.