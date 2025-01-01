Karakter Sabitleri

MQL5 dilindeki bir dizginin elemanları Unicode karakter kümesi içindeki işaretlerdir. Bunlar tamsayılara dönüştürülebilen ve toplama çıkarma gibi tamsayı işlemleriyle manüple edilebilen onaltılık değerlerdir.

Tırnak işaretleri içindeki her tekil karakter veya '\x10' gibi bir karakterin onaltılık ASCII kodu, bir karakter sabitidir ve ushort tipindedir. Örneğin '0' tipinde bir kaydın sayısal değeri 30'dur. Bu, karakterler tablosunda sıfır işaretinin indisine karşılık gelir.

Örnek:

void OnStart()

{

//--- karakter sabitlerini tanımla

int symbol_0='0';

int symbol_9=symbol_0+9; // '9' sembolünü al

//--- sabitlerin çıktı değerleri

printf("Ondalık biçimde: symbol_0 = %d, symbol_9 = %d",symbol_0,symbol_9);

printf("Onaltılık biçimde: symbol_0 = 0x%x, symbol_9 = 0x%x",symbol_0,symbol_9);

//--- sabitleri bir dizgiye gir

string test="";

StringSetCharacter(test,0,symbol_0);

StringSetCharacter(test,1,symbol_9);

//--- bir dizgide böyle görünürler

Print(test);

}

Ters-bölü (\) işareti, programın kaynak metnindeki sabit dizgilerle ve karakter sabitleriyle çalışırken kullanılan bir kontrol karakteridir. Bazı semboller (örneğin tek tırnak ('), çift tırnak ("), ters-bölü (\) ve kontrol karakterleri) ters-bölü işaretiyle (\) başlayan sembol kombinasyonları şeklinde, aşağıdaki tabloya göre temsil edilebilirler:

Karakter ismi Hatırlatıcı kod veya simge MQL5 içindeki kayıt Nümerik değer yeni satır (satır atlama) LF '

' 10 yatay sekme HT '\t' 9 satır başı CR '\r' 13 ters-bölü \ '\\' 92 tek tırnak ' '\'' 39 çift tırnak " '\"' 34 onaltılık kod hhhh '\xhhhh' 1 ile 4 arası onaltılık karakterler ondalık kod d '\d' 0 ile 65535 arası ondalık sayılar

Ters-bölü işaretinin ardından, yukarıda tanımlanmayan şekilde bir karakter geliyorsa sonuç tanımsızdır.

Örnek

void OnStart()

{

//--- karakter sabitlerini bildir

int a='A';

int b='$';

int c='©'; // kod 0xA9

int d='\xAE'; // ® sembolünün kodu

//--- çıktı sabitlerini çıktıla

Print(a,b,c,d);

//--- dizgiye bir karakter ekle

string test="";

StringSetCharacter(test,0,a);

Print(test);

//--- dizgideki bir karakterin yerini değiştir

StringSetCharacter(test,0,b);

Print(test);

//--- dizgideki bir karakterin yerini değiştir

StringSetCharacter(test,0,c);

Print(test);

//--- dizgideki bir karakterin yerini değiştir

StringSetCharacter(test,0,d);

Print(test);

//--- karakteri bir sayı şeklinde ifade et

int a1=65;

int b1=36;

int c1=169;

int d1=174;

//--- dizgiye bir karakter ekle

StringSetCharacter(test,1,a1);

Print(test);

//--- dizgiye bir karakter ekle

StringSetCharacter(test,1,b1);

Print(test);

//--- dizgiye bir karakter ekle

StringSetCharacter(test,1,c1);

Print(test);

//--- dizgiye bir karakter ekle

StringSetCharacter(test,1,d1);

Print(test);

}

Yukarıda bahsedildiği gibi, bir karakter sabitinin (veya değişkeninin) değeri, karakterler tablosundaki bir karakterin indisidir. Tamsayı değerli indis farklı yollarla yazılabilir.

void OnStart()

{

//---

int a=0xAE; // ® işaretinin kodu '\xAE' sözcüğüne karşılık gelir

int b=0x24; // $ işaretinin kodu '\x24' sözcüğüne karşılık gelir

int c=0xA9; // © işaretinin kodu '\xA9' sözcüğüne karşılık gelir

int d=0x263A; // ☺ işaretinin kodu '\x263A' dizgisine karşılık gelir

//--- değerleri göster

Print(a,b,c,d);

//--- dizgiye bir karakter ekle

string test="";

StringSetCharacter(test,0,a);

Print(test);

//--- dizgideki bir karakterin yerini değiştir

StringSetCharacter(test,0,b);

Print(test);

//--- dizgideki bir karakterin yerini değiştir

StringSetCharacter(test,0,c);

Print(test);

//--- dizgideki bir karakterin yerini değiştir

StringSetCharacter(test,0,d);

Print(test);

//--- iskambil kartlarının kodları

int a1=0x2660;

int b1=0x2661;

int c1=0x2662;

int d1=0x2663;

//--- bir maça karakter ekle

StringSetCharacter(test,1,a1);

Print(test);

//--- bir kupa karakter ekle

StringSetCharacter(test,2,b1);

Print(test);

//--- bir karo karakter ekle

StringSetCharacter(test,3,c1);

Print(test);

//--- bir sinek karakter ekle

StringSetCharacter(test,4,d1);

Print(test);

//--- dizgi içindeki karakter sözcükleri örneği

test="Queen\x2660Ace\x2662";

printf("%s",test);

}

Karakter sözcüklerinin içsel temsilleri ushort tipine sahiptir. Karakter sabitleri 0 ile 65535 arası değerler alabilir.

Ayrıca Bakınız

StringSetCharacter(), StringGetCharacter(), ShortToString(), ShortArrayToString(), StringToShortArray()