- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
187
Прибыльных трейдов:
157 (83.95%)
Убыточных трейдов:
30 (16.04%)
Лучший трейд:
12.84 USD
Худший трейд:
-29.50 USD
Общая прибыль:
738.27 USD (74 716 pips)
Общий убыток:
-631.49 USD (63 324 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (129.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
129.07 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
15.63%
Макс. загрузка депозита:
6.74%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
102 (54.55%)
Коротких трейдов:
85 (45.45%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.57 USD
Средняя прибыль:
4.70 USD
Средний убыток:
-21.05 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-104.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-104.09 USD (4)
Прирост в месяц:
-6.46%
Годовой прогноз:
-78.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
181.00 USD (42.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.00% (181.00 USD)
По эквити:
13.94% (49.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|157
|NZDCAD#
|11
|AUDCAD#
|11
|AUDNZD#
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|90
|NZDCAD#
|7
|AUDCAD#
|6
|AUDNZD#
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|8.9K
|NZDCAD#
|928
|AUDCAD#
|814
|AUDNZD#
|710
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.84 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +129.07 USD
Макс. убыток в серии: -104.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
47%
0
0
USD
USD
332
USD
USD
42
100%
187
83%
16%
1.16
0.57
USD
USD
42%
1:500