СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BC DeepAI Gold Stacking v1
Sakchai Sriisaraporn

BC DeepAI Gold Stacking v1

Sakchai Sriisaraporn
0 отзывов
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 47%
XMGlobal-Real 8
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
187
Прибыльных трейдов:
157 (83.95%)
Убыточных трейдов:
30 (16.04%)
Лучший трейд:
12.84 USD
Худший трейд:
-29.50 USD
Общая прибыль:
738.27 USD (74 716 pips)
Общий убыток:
-631.49 USD (63 324 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (129.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
129.07 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
15.63%
Макс. загрузка депозита:
6.74%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
102 (54.55%)
Коротких трейдов:
85 (45.45%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.57 USD
Средняя прибыль:
4.70 USD
Средний убыток:
-21.05 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-104.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-104.09 USD (4)
Прирост в месяц:
-6.46%
Годовой прогноз:
-78.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
181.00 USD (42.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.00% (181.00 USD)
По эквити:
13.94% (49.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 157
NZDCAD# 11
AUDCAD# 11
AUDNZD# 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 90
NZDCAD# 7
AUDCAD# 6
AUDNZD# 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 8.9K
NZDCAD# 928
AUDCAD# 814
AUDNZD# 710
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.84 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +129.07 USD
Макс. убыток в серии: -104.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Этот сигнал используется в мультистратегиях и таймфреймах для торговли золотом. Это стратегия стекирования со средним риском, чтобы найти возможность получить прибыль в нескольких таймфреймах, чтобы получить максимальную точность и выигрышную ставку.


Нет отзывов
2025.11.18 17:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 22:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 09:16
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.65% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 06:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 01:54
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 11:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BC DeepAI Gold Stacking v1
30 USD в месяц
47%
0
0
USD
332
USD
42
100%
187
83%
16%
1.16
0.57
USD
42%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.