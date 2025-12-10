- Прирост
Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
90 (75.00%)
Убыточных трейдов:
30 (25.00%)
Лучший трейд:
515.40 USD
Худший трейд:
-221.20 USD
Общая прибыль:
4 791.59 USD (40 008 pips)
Общий убыток:
-1 314.02 USD (109 933 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (2 437.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 437.90 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
1.32%
Макс. загрузка депозита:
14.83%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
8.43
Длинных трейдов:
73 (60.83%)
Коротких трейдов:
47 (39.17%)
Профит фактор:
3.65
Мат. ожидание:
28.98 USD
Средняя прибыль:
53.24 USD
Средний убыток:
-43.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-14.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-352.65 USD (2)
Прирост в месяц:
119.60%
Годовой прогноз:
1 451.15%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
82.71 USD
Максимальная:
412.65 USD (52.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.30% (412.65 USD)
По эквити:
7.36% (228.90 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|USDJPY
|34
|US30
|17
|BTCUSD
|15
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.6K
|USDJPY
|-126
|US30
|-4
|BTCUSD
|-40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|16K
|USDJPY
|353
|US30
|-3.6K
|BTCUSD
|-82K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +515.40 USD
Худший трейд: -221 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 437.90 USD
Макс. убыток в серии: -14.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 4
|
FPMarketsSC-Live4
|0.09 × 11
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 6
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
Pepperstone-Edge01
|9.83 × 6
|
VantageInternational-Live 3
|13.62 × 13
|
ICMarketsSC-Live26
|16.71 × 7
|
Fyntura-Live
|28.22 × 18
|
OctaFX-Real3
|800.33 × 3
