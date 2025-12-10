СигналыРазделы
ELITE FOREX TRADERS LLC

Samurai AI

ELITE FOREX TRADERS LLC
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 276%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
90 (75.00%)
Убыточных трейдов:
30 (25.00%)
Лучший трейд:
515.40 USD
Худший трейд:
-221.20 USD
Общая прибыль:
4 791.59 USD (40 008 pips)
Общий убыток:
-1 314.02 USD (109 933 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (2 437.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 437.90 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
1.32%
Макс. загрузка депозита:
14.83%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
8.43
Длинных трейдов:
73 (60.83%)
Коротких трейдов:
47 (39.17%)
Профит фактор:
3.65
Мат. ожидание:
28.98 USD
Средняя прибыль:
53.24 USD
Средний убыток:
-43.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-14.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-352.65 USD (2)
Прирост в месяц:
119.60%
Годовой прогноз:
1 451.15%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
82.71 USD
Максимальная:
412.65 USD (52.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.30% (412.65 USD)
По эквити:
7.36% (228.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 54
USDJPY 34
US30 17
BTCUSD 15
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.6K
USDJPY -126
US30 -4
BTCUSD -40
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 16K
USDJPY 353
US30 -3.6K
BTCUSD -82K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +515.40 USD
Худший трейд: -221 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 437.90 USD
Макс. убыток в серии: -14.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 4
FPMarketsSC-Live4
0.09 × 11
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
RoboForex-ECN
2.00 × 6
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Pepperstone-Edge01
9.83 × 6
VantageInternational-Live 3
13.62 × 13
ICMarketsSC-Live26
16.71 × 7
Fyntura-Live
28.22 × 18
OctaFX-Real3
800.33 × 3
Нет отзывов
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Samurai AI
30 USD в месяц
276%
0
0
USD
4.5K
USD
20
99%
120
75%
1%
3.64
28.98
USD
17%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.