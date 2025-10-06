СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Lucky Cat
Jian Tu

Lucky Cat

Jian Tu
0 отзывов
Надежность
49 недель
0 / 0 USD
39 USD в месяц
прирост с 2025 154%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
614
Прибыльных трейдов:
381 (62.05%)
Убыточных трейдов:
233 (37.95%)
Лучший трейд:
48.95 USD
Худший трейд:
-44.95 USD
Общая прибыль:
1 916.92 USD (194 813 pips)
Общий убыток:
-1 147.60 USD (113 170 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (85.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
124.89 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
2.47%
Макс. загрузка депозита:
8.84%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
4.75
Длинных трейдов:
378 (61.56%)
Коротких трейдов:
236 (38.44%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
1.25 USD
Средняя прибыль:
5.03 USD
Средний убыток:
-4.93 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-17.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-96.13 USD (7)
Прирост в месяц:
28.34%
Годовой прогноз:
343.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.08 USD
Максимальная:
161.94 USD (55.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.44% (41.28 USD)
По эквити:
9.58% (70.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 604
AUDUSD 4
USDCHF 4
AUDCAD 1
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 807
AUDUSD -16
USDCHF -21
AUDCAD -2
EURGBP 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 86K
AUDUSD -1.6K
USDCHF -1.9K
AUDCAD -261
EURGBP 157
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +48.95 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +85.07 USD
Макс. убыток в серии: -17.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FxPro.com-Real08
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 7
RoboForex-ECN
0.04 × 50
Tickmill-Live10
0.09 × 11
OxSecurities-Live
0.10 × 62
ICMarketsSC-Live16
0.13 × 106
VantageInternational-Live 9
0.15 × 165
ICTrading-Live29
0.16 × 320
BlueberryMarkets-Live
0.17 × 6
VantageInternational-Live 22
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.26 × 148
Exness-Real7
0.27 × 30
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1273
ECMarkets-Live02
0.29 × 65
RoboForex-ECN-3
0.30 × 383
еще 78...
New trading strategy starts on May 20, 2025

A safe and stable trading strategy for gold, avoiding any risky trading methods: no grid trading, no martingale strategy, etc. All orders are managed with stop-loss and take-profit to achieve better risk control.


Нет отзывов
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 16:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 17:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lucky Cat
39 USD в месяц
154%
0
0
USD
763
USD
49
100%
614
62%
2%
1.67
1.25
USD
28%
1:500


