- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
614
Прибыльных трейдов:
381 (62.05%)
Убыточных трейдов:
233 (37.95%)
Лучший трейд:
48.95 USD
Худший трейд:
-44.95 USD
Общая прибыль:
1 916.92 USD (194 813 pips)
Общий убыток:
-1 147.60 USD (113 170 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (85.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
124.89 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
2.47%
Макс. загрузка депозита:
8.84%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
4.75
Длинных трейдов:
378 (61.56%)
Коротких трейдов:
236 (38.44%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
1.25 USD
Средняя прибыль:
5.03 USD
Средний убыток:
-4.93 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-17.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-96.13 USD (7)
Прирост в месяц:
28.34%
Годовой прогноз:
343.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.08 USD
Максимальная:
161.94 USD (55.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.44% (41.28 USD)
По эквити:
9.58% (70.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|604
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|4
|AUDCAD
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|807
|AUDUSD
|-16
|USDCHF
|-21
|AUDCAD
|-2
|EURGBP
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|86K
|AUDUSD
|-1.6K
|USDCHF
|-1.9K
|AUDCAD
|-261
|EURGBP
|157
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +48.95 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +85.07 USD
Макс. убыток в серии: -17.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN
|0.04 × 50
|
Tickmill-Live10
|0.09 × 11
|
OxSecurities-Live
|0.10 × 62
|
ICMarketsSC-Live16
|0.13 × 106
|
VantageInternational-Live 9
|0.15 × 165
|
ICTrading-Live29
|0.16 × 320
|
BlueberryMarkets-Live
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 22
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.26 × 148
|
Exness-Real7
|0.27 × 30
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1273
|
ECMarkets-Live02
|0.29 × 65
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 383
еще 78...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
New trading strategy starts on May 20, 2025A safe and stable trading strategy for gold, avoiding any risky trading methods: no grid trading, no martingale strategy, etc. All orders are managed with stop-loss and take-profit to achieve better risk control.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
154%
0
0
USD
USD
763
USD
USD
49
100%
614
62%
2%
1.67
1.25
USD
USD
28%
1:500