WHR: Whirlpool Corporation
90.14 USD 0.20 (0.22%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WHR за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.09, а максимальная — 90.62.
Следите за динамикой Whirlpool Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
89.09 90.62
Годовой диапазон
73.72 135.49
- Предыдущее закрытие
- 89.94
- Open
- 90.14
- Bid
- 90.14
- Ask
- 90.44
- Low
- 89.09
- High
- 90.62
- Объем
- 2.262 K
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- -1.97%
- 6-месячное изменение
- -0.18%
- Годовое изменение
- -15.74%
