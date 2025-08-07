Devises / WHR
WHR: Whirlpool Corporation
82.65 USD 2.24 (2.64%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WHR a changé de -2.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 82.50 et à un maximum de 84.66.
Suivez la dynamique Whirlpool Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
82.50 84.66
Range Annuel
73.72 135.49
- Clôture Précédente
- 84.89
- Ouverture
- 84.41
- Bid
- 82.65
- Ask
- 82.95
- Plus Bas
- 82.50
- Plus Haut
- 84.66
- Volume
- 2.199 K
- Changement quotidien
- -2.64%
- Changement Mensuel
- -10.11%
- Changement à 6 Mois
- -8.47%
- Changement Annuel
- -22.74%
