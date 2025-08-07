CotationsSections
Devises / WHR
Retour à Actions

WHR: Whirlpool Corporation

82.65 USD 2.24 (2.64%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WHR a changé de -2.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 82.50 et à un maximum de 84.66.

Suivez la dynamique Whirlpool Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WHR Nouvelles

Range quotidien
82.50 84.66
Range Annuel
73.72 135.49
Clôture Précédente
84.89
Ouverture
84.41
Bid
82.65
Ask
82.95
Plus Bas
82.50
Plus Haut
84.66
Volume
2.199 K
Changement quotidien
-2.64%
Changement Mensuel
-10.11%
Changement à 6 Mois
-8.47%
Changement Annuel
-22.74%
20 septembre, samedi