통화 / WHR
WHR: Whirlpool Corporation
82.65 USD 2.24 (2.64%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WHR 환율이 오늘 -2.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 82.50이고 고가는 84.66이었습니다.
Whirlpool Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
WHR News
일일 변동 비율
82.50 84.66
년간 변동
73.72 135.49
- 이전 종가
- 84.89
- 시가
- 84.41
- Bid
- 82.65
- Ask
- 82.95
- 저가
- 82.50
- 고가
- 84.66
- 볼륨
- 2.199 K
- 일일 변동
- -2.64%
- 월 변동
- -10.11%
- 6개월 변동
- -8.47%
- 년간 변동율
- -22.74%
