Валюты / SNEX
SNEX: StoneX Group Inc
93.55 USD 1.04 (1.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNEX за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.39, а максимальная — 94.43.
Следите за динамикой StoneX Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
92.39 94.43
Годовой диапазон
65.00 128.12
- Предыдущее закрытие
- 94.59
- Open
- 93.98
- Bid
- 93.55
- Ask
- 93.85
- Low
- 92.39
- High
- 94.43
- Объем
- 1.157 K
- Дневное изменение
- -1.10%
- Месячное изменение
- -7.22%
- 6-месячное изменение
- 23.63%
- Годовое изменение
- 15.62%
