КотировкиРазделы
Валюты / SNEX
Назад в Рынок акций США

SNEX: StoneX Group Inc

93.55 USD 1.04 (1.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SNEX за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.39, а максимальная — 94.43.

Следите за динамикой StoneX Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SNEX

Дневной диапазон
92.39 94.43
Годовой диапазон
65.00 128.12
Предыдущее закрытие
94.59
Open
93.98
Bid
93.55
Ask
93.85
Low
92.39
High
94.43
Объем
1.157 K
Дневное изменение
-1.10%
Месячное изменение
-7.22%
6-месячное изменение
23.63%
Годовое изменение
15.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.