Валюты / OWL
OWL: Blue Owl Capital Inc Class A
18.53 USD 0.06 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OWL за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.31, а максимальная — 18.70.
Следите за динамикой Blue Owl Capital Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OWL
- Blue Owl Capital nears $2.7 billion secondary deal for Dyal fund - Bloomberg
- Blue Owl at Barclays Conference: Strategic Expansion and Market Positioning
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- Clear Street initiates Blue Owl Technology Finance stock with Hold rating
- Clear Street initiates Buy rating on Blue Owl Capital Corp. stock with $15 target
- My Top 2 Dividend Picks To Capture $100 Trillion In Secular Growth
- If I Could Only Retire With 3 Dividend Stocks Today
- Blue Owl Technology Finance: New BDC In Town, But I'm Not Buying (NYSE:OTF)
- A Historic Opportunity For Dividend Investors
- The Only Retirement Investing Strategy I Would Trust With My Future
- 3 Reasons Blue Owl Could Be A Generational Compounder (NYSE:OWL)
- These 2 Dividend Stocks Are So Cheap, It's Embarrassing
- My $100K Model Portfolio For One Of The Market's Biggest Opportunities
- Dividend Investing: 2 Names To Sell, 2 To Buy Today
- 3 REITs To Buy Before Their Dividends Surge
- Palantir Technologies: The First Potential Chink In The AI Bubble (NASDAQ:PLTR)
- Private Equity Firms’ Stocks Are Struggling, Despite Getting Into 401(k)s
- TD Cowen selects AMG, CG, MRX as top picks after Q2 earnings review
- Macquarie Global Growth Fund Q2 2025 Commentary
- The Only 2 Places I'd Put Big Money For Income And Growth Right Now
- Mark Zuckerberg Reportedly Plans Fourth AI Restructuring In Six Months Amid Silicon Valley's AI Talent War - Meta Platforms (NASDAQ:META), Blue Owl Capital (NYSE:OWL)
- OWL: Strong Fundraising, Strategic Acquisitions, Solid Financials Support Bullish Outlook
- S&P 500: Profit Margins Cannot Hold
Дневной диапазон
18.31 18.70
Годовой диапазон
14.55 26.73
- Предыдущее закрытие
- 18.59
- Open
- 18.58
- Bid
- 18.53
- Ask
- 18.83
- Low
- 18.31
- High
- 18.70
- Объем
- 8.446 K
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 1.98%
- 6-месячное изменение
- -8.09%
- Годовое изменение
- -3.34%
