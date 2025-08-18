Devises / OWL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OWL: Blue Owl Capital Inc Class A
18.89 USD 0.20 (1.05%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OWL a changé de -1.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.88 et à un maximum de 19.25.
Suivez la dynamique Blue Owl Capital Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OWL Nouvelles
- Blue Owl lance un fonds d’intervalle avec 850 millions € de capital
- Blue Owl launches interval fund with $850 million in capital
- Blue Owl Capital sur le point de conclure un accord secondaire de 2,7 milliards $
- Blue Owl Capital nears $2.7 billion secondary deal for Dyal fund - Bloomberg
- Blue Owl at Barclays Conference: Strategic Expansion and Market Positioning
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- Clear Street initiates Blue Owl Technology Finance stock with Hold rating
- Clear Street initiates Buy rating on Blue Owl Capital Corp. stock with $15 target
- My Top 2 Dividend Picks To Capture $100 Trillion In Secular Growth
- If I Could Only Retire With 3 Dividend Stocks Today
- Blue Owl Technology Finance: New BDC In Town, But I'm Not Buying (NYSE:OTF)
- A Historic Opportunity For Dividend Investors
- The Only Retirement Investing Strategy I Would Trust With My Future
- 3 Reasons Blue Owl Could Be A Generational Compounder (NYSE:OWL)
- These 2 Dividend Stocks Are So Cheap, It's Embarrassing
- My $100K Model Portfolio For One Of The Market's Biggest Opportunities
- Dividend Investing: 2 Names To Sell, 2 To Buy Today
- 3 REITs To Buy Before Their Dividends Surge
- Palantir Technologies: The First Potential Chink In The AI Bubble (NASDAQ:PLTR)
- Private Equity Firms’ Stocks Are Struggling, Despite Getting Into 401(k)s
- TD Cowen selects AMG, CG, MRX as top picks after Q2 earnings review
- Macquarie Global Growth Fund Q2 2025 Commentary
- The Only 2 Places I'd Put Big Money For Income And Growth Right Now
Range quotidien
18.88 19.25
Range Annuel
14.55 26.73
- Clôture Précédente
- 19.09
- Ouverture
- 19.19
- Bid
- 18.89
- Ask
- 19.19
- Plus Bas
- 18.88
- Plus Haut
- 19.25
- Volume
- 8.242 K
- Changement quotidien
- -1.05%
- Changement Mensuel
- 3.96%
- Changement à 6 Mois
- -6.30%
- Changement Annuel
- -1.46%
20 septembre, samedi