OWL: Blue Owl Capital Inc Class A

19.09 USD 0.52 (2.80%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OWL hat sich für heute um 2.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.74 bis zu einem Hoch von 19.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die Blue Owl Capital Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
18.74 19.28
Jahresspanne
14.55 26.73
Vorheriger Schlusskurs
18.57
Eröffnung
18.79
Bid
19.09
Ask
19.39
Tief
18.74
Hoch
19.28
Volumen
10.408 K
Tagesänderung
2.80%
Monatsänderung
5.06%
6-Monatsänderung
-5.31%
Jahresänderung
-0.42%
