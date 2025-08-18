Währungen / OWL
OWL: Blue Owl Capital Inc Class A
19.09 USD 0.52 (2.80%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OWL hat sich für heute um 2.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.74 bis zu einem Hoch von 19.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Blue Owl Capital Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
18.74 19.28
Jahresspanne
14.55 26.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.57
- Eröffnung
- 18.79
- Bid
- 19.09
- Ask
- 19.39
- Tief
- 18.74
- Hoch
- 19.28
- Volumen
- 10.408 K
- Tagesänderung
- 2.80%
- Monatsänderung
- 5.06%
- 6-Monatsänderung
- -5.31%
- Jahresänderung
- -0.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K