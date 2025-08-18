통화 / OWL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
OWL: Blue Owl Capital Inc Class A
18.89 USD 0.20 (1.05%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OWL 환율이 오늘 -1.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.88이고 고가는 19.25이었습니다.
Blue Owl Capital Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OWL News
- 블루 아울, 8억 5천만 달러 규모의 인터벌 펀드 출시
- Blue Owl launches interval fund with $850 million in capital
- Blue Owl Capital nears $2.7 billion secondary deal for Dyal fund - Bloomberg
- Blue Owl at Barclays Conference: Strategic Expansion and Market Positioning
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- Clear Street initiates Blue Owl Technology Finance stock with Hold rating
- Clear Street initiates Buy rating on Blue Owl Capital Corp. stock with $15 target
- My Top 2 Dividend Picks To Capture $100 Trillion In Secular Growth
- If I Could Only Retire With 3 Dividend Stocks Today
- Blue Owl Technology Finance: New BDC In Town, But I'm Not Buying (NYSE:OTF)
- A Historic Opportunity For Dividend Investors
- The Only Retirement Investing Strategy I Would Trust With My Future
- 3 Reasons Blue Owl Could Be A Generational Compounder (NYSE:OWL)
- These 2 Dividend Stocks Are So Cheap, It's Embarrassing
- My $100K Model Portfolio For One Of The Market's Biggest Opportunities
- Dividend Investing: 2 Names To Sell, 2 To Buy Today
- 3 REITs To Buy Before Their Dividends Surge
- Palantir Technologies: The First Potential Chink In The AI Bubble (NASDAQ:PLTR)
- Private Equity Firms’ Stocks Are Struggling, Despite Getting Into 401(k)s
- TD Cowen selects AMG, CG, MRX as top picks after Q2 earnings review
- Macquarie Global Growth Fund Q2 2025 Commentary
- The Only 2 Places I'd Put Big Money For Income And Growth Right Now
- Mark Zuckerberg Reportedly Plans Fourth AI Restructuring In Six Months Amid Silicon Valley's AI Talent War - Meta Platforms (NASDAQ:META), Blue Owl Capital (NYSE:OWL)
일일 변동 비율
18.88 19.25
년간 변동
14.55 26.73
- 이전 종가
- 19.09
- 시가
- 19.19
- Bid
- 18.89
- Ask
- 19.19
- 저가
- 18.88
- 고가
- 19.25
- 볼륨
- 8.242 K
- 일일 변동
- -1.05%
- 월 변동
- 3.96%
- 6개월 변동
- -6.30%
- 년간 변동율
- -1.46%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K