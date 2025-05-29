Валюты / NXTC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NXTC: NextCure Inc
5.67 USD 0.17 (3.09%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NXTC за сегодня изменился на 3.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.50, а максимальная — 5.88.
Следите за динамикой NextCure Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NXTC
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- NextCure (NXTC) Q2 Loss Widens 71%
- NextCure stock soars after positive data for bone disease treatment
- Why Deckers Outdoor Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Piper Sandler lowers NextCure stock price target to $15 after reverse split
- NextCure initiates one-for-twelve reverse stock split on Nasdaq
- Upcoming Stock Splits This Week (July 14 to July 18) – Stay Invested - TipRanks.com
- NextCure announces 1-for-12 reverse stock split effective July 14
- NextCure and LigaChemBio to Present Trial in Progress Poster for LNCB74, a B7-H4 Targeted Antibody-Drug Conjugate, as Monotherapy in Participants with Advanced Solid Tumors at ASCO 2025
Дневной диапазон
5.50 5.88
Годовой диапазон
0.22 6.41
- Предыдущее закрытие
- 5.50
- Open
- 5.70
- Bid
- 5.67
- Ask
- 5.97
- Low
- 5.50
- High
- 5.88
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- 3.09%
- Месячное изменение
- 15.01%
- 6-месячное изменение
- 1081.25%
- Годовое изменение
- 316.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.