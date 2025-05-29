通貨 / NXTC
NXTC: NextCure Inc
5.66 USD 0.11 (1.98%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NXTCの今日の為替レートは、1.98%変化しました。日中、通貨は1あたり5.48の安値と5.78の高値で取引されました。
NextCure Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NXTC News
1日のレンジ
5.48 5.78
1年のレンジ
0.22 6.41
- 以前の終値
- 5.55
- 始値
- 5.55
- 買値
- 5.66
- 買値
- 5.96
- 安値
- 5.48
- 高値
- 5.78
- 出来高
- 9
- 1日の変化
- 1.98%
- 1ヶ月の変化
- 14.81%
- 6ヶ月の変化
- 1079.17%
- 1年の変化
- 316.18%
