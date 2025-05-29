통화 / NXTC
NXTC: NextCure Inc
5.64 USD 0.02 (0.35%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NXTC 환율이 오늘 -0.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.51이고 고가는 5.79이었습니다.
NextCure Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXTC News
일일 변동 비율
5.51 5.79
년간 변동
0.22 6.41
- 이전 종가
- 5.66
- 시가
- 5.65
- Bid
- 5.64
- Ask
- 5.94
- 저가
- 5.51
- 고가
- 5.79
- 볼륨
- 26
- 일일 변동
- -0.35%
- 월 변동
- 14.40%
- 6개월 변동
- 1075.00%
- 년간 변동율
- 314.71%
20 9월, 토요일