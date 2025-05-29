货币 / NXTC
NXTC: NextCure Inc
5.73 USD 0.06 (1.06%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NXTC汇率已更改1.06%。当日，交易品种以低点5.50和高点5.80进行交易。
关注NextCure Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NXTC新闻
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- NextCure (NXTC) Q2 Loss Widens 71%
- NextCure stock soars after positive data for bone disease treatment
- Why Deckers Outdoor Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Piper Sandler lowers NextCure stock price target to $15 after reverse split
- NextCure initiates one-for-twelve reverse stock split on Nasdaq
- Upcoming Stock Splits This Week (July 14 to July 18) – Stay Invested - TipRanks.com
- NextCure announces 1-for-12 reverse stock split effective July 14
- NextCure and LigaChemBio to Present Trial in Progress Poster for LNCB74, a B7-H4 Targeted Antibody-Drug Conjugate, as Monotherapy in Participants with Advanced Solid Tumors at ASCO 2025
日范围
5.50 5.80
年范围
0.22 6.41
- 前一天收盘价
- 5.67
- 开盘价
- 5.50
- 卖价
- 5.73
- 买价
- 6.03
- 最低价
- 5.50
- 最高价
- 5.80
- 交易量
- 12
- 日变化
- 1.06%
- 月变化
- 16.23%
- 6个月变化
- 1093.75%
- 年变化
- 321.32%
