Devises / NXTC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NXTC: NextCure Inc
5.64 USD 0.02 (0.35%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NXTC a changé de -0.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.51 et à un maximum de 5.79.
Suivez la dynamique NextCure Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXTC Nouvelles
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- NextCure (NXTC) Q2 Loss Widens 71%
- NextCure stock soars after positive data for bone disease treatment
- Why Deckers Outdoor Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Piper Sandler lowers NextCure stock price target to $15 after reverse split
- NextCure initiates one-for-twelve reverse stock split on Nasdaq
- Upcoming Stock Splits This Week (July 14 to July 18) – Stay Invested - TipRanks.com
- NextCure announces 1-for-12 reverse stock split effective July 14
- NextCure and LigaChemBio to Present Trial in Progress Poster for LNCB74, a B7-H4 Targeted Antibody-Drug Conjugate, as Monotherapy in Participants with Advanced Solid Tumors at ASCO 2025
Range quotidien
5.51 5.79
Range Annuel
0.22 6.41
- Clôture Précédente
- 5.66
- Ouverture
- 5.65
- Bid
- 5.64
- Ask
- 5.94
- Plus Bas
- 5.51
- Plus Haut
- 5.79
- Volume
- 26
- Changement quotidien
- -0.35%
- Changement Mensuel
- 14.40%
- Changement à 6 Mois
- 1075.00%
- Changement Annuel
- 314.71%
20 septembre, samedi