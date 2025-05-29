Moedas / NXTC
NXTC: NextCure Inc
5.66 USD 0.11 (1.98%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NXTC para hoje mudou para 1.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.48 e o mais alto foi 5.78.
Veja a dinâmica do par de moedas NextCure Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NXTC Notícias
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- NextCure (NXTC) Q2 Loss Widens 71%
- NextCure stock soars after positive data for bone disease treatment
- Why Deckers Outdoor Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Piper Sandler lowers NextCure stock price target to $15 after reverse split
- NextCure initiates one-for-twelve reverse stock split on Nasdaq
- Upcoming Stock Splits This Week (July 14 to July 18) – Stay Invested - TipRanks.com
- NextCure announces 1-for-12 reverse stock split effective July 14
- NextCure and LigaChemBio to Present Trial in Progress Poster for LNCB74, a B7-H4 Targeted Antibody-Drug Conjugate, as Monotherapy in Participants with Advanced Solid Tumors at ASCO 2025
Faixa diária
5.48 5.78
Faixa anual
0.22 6.41
- Fechamento anterior
- 5.55
- Open
- 5.55
- Bid
- 5.66
- Ask
- 5.96
- Low
- 5.48
- High
- 5.78
- Volume
- 9
- Mudança diária
- 1.98%
- Mudança mensal
- 14.81%
- Mudança de 6 meses
- 1079.17%
- Mudança anual
- 316.18%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh