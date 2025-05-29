QuotazioniSezioni
NXTC
NXTC: NextCure Inc

5.64 USD 0.02 (0.35%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NXTC ha avuto una variazione del -0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.51 e ad un massimo di 5.79.

Segui le dinamiche di NextCure Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.51 5.79
Intervallo Annuale
0.22 6.41
Chiusura Precedente
5.66
Apertura
5.65
Bid
5.64
Ask
5.94
Minimo
5.51
Massimo
5.79
Volume
26
Variazione giornaliera
-0.35%
Variazione Mensile
14.40%
Variazione Semestrale
1075.00%
Variazione Annuale
314.71%
21 settembre, domenica