Valute / NXTC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NXTC: NextCure Inc
5.64 USD 0.02 (0.35%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NXTC ha avuto una variazione del -0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.51 e ad un massimo di 5.79.
Segui le dinamiche di NextCure Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXTC News
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- NextCure (NXTC) Q2 Loss Widens 71%
- NextCure stock soars after positive data for bone disease treatment
- Why Deckers Outdoor Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Piper Sandler lowers NextCure stock price target to $15 after reverse split
- NextCure initiates one-for-twelve reverse stock split on Nasdaq
- Upcoming Stock Splits This Week (July 14 to July 18) – Stay Invested - TipRanks.com
- NextCure announces 1-for-12 reverse stock split effective July 14
- NextCure and LigaChemBio to Present Trial in Progress Poster for LNCB74, a B7-H4 Targeted Antibody-Drug Conjugate, as Monotherapy in Participants with Advanced Solid Tumors at ASCO 2025
Intervallo Giornaliero
5.51 5.79
Intervallo Annuale
0.22 6.41
- Chiusura Precedente
- 5.66
- Apertura
- 5.65
- Bid
- 5.64
- Ask
- 5.94
- Minimo
- 5.51
- Massimo
- 5.79
- Volume
- 26
- Variazione giornaliera
- -0.35%
- Variazione Mensile
- 14.40%
- Variazione Semestrale
- 1075.00%
- Variazione Annuale
- 314.71%
21 settembre, domenica