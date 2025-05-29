Dövizler / NXTC
NXTC: NextCure Inc
5.64 USD 0.02 (0.35%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NXTC fiyatı bugün -0.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.51 ve Yüksek fiyatı olarak 5.79 aralığında işlem gördü.
NextCure Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NXTC haberleri
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- NextCure (NXTC) Q2 Loss Widens 71%
- NextCure stock soars after positive data for bone disease treatment
- Why Deckers Outdoor Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Piper Sandler lowers NextCure stock price target to $15 after reverse split
- NextCure initiates one-for-twelve reverse stock split on Nasdaq
- Upcoming Stock Splits This Week (July 14 to July 18) – Stay Invested - TipRanks.com
- NextCure announces 1-for-12 reverse stock split effective July 14
- NextCure and LigaChemBio to Present Trial in Progress Poster for LNCB74, a B7-H4 Targeted Antibody-Drug Conjugate, as Monotherapy in Participants with Advanced Solid Tumors at ASCO 2025
Günlük aralık
5.51 5.79
Yıllık aralık
0.22 6.41
- Önceki kapanış
- 5.66
- Açılış
- 5.65
- Satış
- 5.64
- Alış
- 5.94
- Düşük
- 5.51
- Yüksek
- 5.79
- Hacim
- 26
- Günlük değişim
- -0.35%
- Aylık değişim
- 14.40%
- 6 aylık değişim
- 1075.00%
- Yıllık değişim
- 314.71%
21 Eylül, Pazar