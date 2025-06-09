Валюты / NUWE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NUWE: Nuwellis Inc
4.13 USD 0.57 (12.13%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NUWE за сегодня изменился на -12.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.99, а максимальная — 4.42.
Следите за динамикой Nuwellis Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NUWE
- NIH grants $3 million to advance Nuwellis’ pediatric kidney therapy device
- Nuwellis to launch 24-hour Aquadex therapy circuit this fall
- Nuwellis receives FDA clearance for new size of dual lumen catheter
- Nuwellis receives FDA clearance for new catheter size
- Nuwellis signs LOI to acquire kidney monitoring firm Rendiatech
- Nuwellis, Inc. (NUWE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nuwellis exits international operations to focus on U.S. market growth
- Nuwellis shareholders approve stock increase and reverse split at special meeting
- Nuwellis regains Nasdaq compliance as minimum bid price requirement met
- Nuwellis regains Nasdaq compliance, avoids delisting hearing
- Nuwellis stock falls after company terminates REVERSE-HF clinical trial
- Abbott Laboratories Issues Weak Earnings Forecast, Joins MP Materials And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Guess (NYSE:GES)
- Why Sarepta Therapeutics Shares Are Trading Higher By 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.53%
- Nuwellis (NUWE) Stock Skyrockets On New Patent: What's Going On? - Nuwellis (NASDAQ:NUWE)
- Nuwellis stock surges after securing key fluid management patent
- Nuwellis receives patent for improved blood filtering technology
- Upcoming Stock Splits This Week (July 7 to July 11) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Nuwellis appoints John Erb as permanent CEO, ending interim role
- Nuwellis Announces Closing of $5.0 Million Underwritten Public Offering Including Full Exercise of Overallotment Option
- Crude Oil Moves Higher; Graham Shares Surge After Q4 Results - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Graham (NYSE:GHM)
- US Stocks Mixed; Motorcar Parts of America Posts Upbeat Earnings - Know Labs (AMEX:KNW), Klotho Neurosciences (NASDAQ:KLTO)
- Nuwellis announces pricing of public stock and warrants offering
Дневной диапазон
3.99 4.42
Годовой диапазон
0.19 25.95
- Предыдущее закрытие
- 4.70
- Open
- 4.39
- Bid
- 4.13
- Ask
- 4.43
- Low
- 3.99
- High
- 4.42
- Объем
- 352
- Дневное изменение
- -12.13%
- Месячное изменение
- -19.02%
- 6-месячное изменение
- 334.74%
- Годовое изменение
- 225.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.