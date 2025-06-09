Dövizler / NUWE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NUWE: Nuwellis Inc
3.54 USD 0.24 (6.35%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NUWE fiyatı bugün -6.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.54 ve Yüksek fiyatı olarak 3.88 aralığında işlem gördü.
Nuwellis Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NUWE haberleri
- Nuwellis kan filtreleme sistemlerinde hemoliz sensör teknolojisi için ABD patenti aldı
- Nuwellis receives patent for hemolysis detection in blood filtration systems
- NIH grants $3 million to advance Nuwellis’ pediatric kidney therapy device
- Nuwellis to launch 24-hour Aquadex therapy circuit this fall
- Nuwellis receives FDA clearance for new size of dual lumen catheter
- Nuwellis receives FDA clearance for new catheter size
- Nuwellis signs LOI to acquire kidney monitoring firm Rendiatech
- Nuwellis, Inc. (NUWE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nuwellis exits international operations to focus on U.S. market growth
- Nuwellis shareholders approve stock increase and reverse split at special meeting
- Nuwellis regains Nasdaq compliance as minimum bid price requirement met
- Nuwellis regains Nasdaq compliance, avoids delisting hearing
- Nuwellis stock falls after company terminates REVERSE-HF clinical trial
- Abbott Laboratories Issues Weak Earnings Forecast, Joins MP Materials And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Guess (NYSE:GES)
- Why Sarepta Therapeutics Shares Are Trading Higher By 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.53%
- Nuwellis (NUWE) Stock Skyrockets On New Patent: What's Going On? - Nuwellis (NASDAQ:NUWE)
- Nuwellis stock surges after securing key fluid management patent
- Nuwellis receives patent for improved blood filtering technology
- Upcoming Stock Splits This Week (July 7 to July 11) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Nuwellis appoints John Erb as permanent CEO, ending interim role
- Nuwellis Announces Closing of $5.0 Million Underwritten Public Offering Including Full Exercise of Overallotment Option
- Crude Oil Moves Higher; Graham Shares Surge After Q4 Results - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Graham (NYSE:GHM)
Günlük aralık
3.54 3.88
Yıllık aralık
0.19 25.95
- Önceki kapanış
- 3.78
- Açılış
- 3.70
- Satış
- 3.54
- Alış
- 3.84
- Düşük
- 3.54
- Yüksek
- 3.88
- Hacim
- 258
- Günlük değişim
- -6.35%
- Aylık değişim
- -30.59%
- 6 aylık değişim
- 272.63%
- Yıllık değişim
- 178.74%
21 Eylül, Pazar